Via het tuinpad van mijn vader landen we op een Italiaans terras

Vlak bij de plek waar alle PFAS-ellende in Helmond begon, wordt weer licht vervuild grondwater geloosd

HELMOND - Het is drinkbaar, maar toch zitten er chemische stoffen in het water dat momenteel wordt geloosd bij Guardian aan de Grasbeemd in Helmond. Saillant: het bedrijf ligt nog geen 100 meter van Custom Powders, bron van de PFAS-vervuiling in de stad.