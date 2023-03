Vijfduizend huizen erbij in Deurne? Over hoe dat zou moeten verschillen de meningen, ‘maar het kan wel’

Vrachtwa­gen­chauf­feur (60) na ongeval in Simonsha­ven overleden

De vrachtwagenchauffeur die dinsdagochtend na een eenzijdig ongeval in een sloot in Simonshaven terecht was gekomen, is overleden. Het gaat om een 60-jarige man uit Mierlo, zo meldt een woordvoerder van de politie.