Vonnis over aanslag op eethuis uitgesteld naar 7 februari

In de nacht van 8 op 9 augustus 2020 drongen vier of vijf personen de woning van een havenarbeider in Merksem binnen. Ze deden zich voor als politiemensen en bedreigden de man met een vuurwapen. Hij kreeg een gsm opgedrongen waarop ze hem berichten gingen sturen. Als hij weigerde te doen wat ze vroegen, zouden ze hem neerschieten.

Na uitlezing van zijn gsm bleek dat hij een adres aan de Turnhoutsebaan in Deurne had opgezocht. Op dat adres was The Pasta House gevestigd, een eethuis waarop vijf keer geschoten werd in de nacht van 28 augustus 2020. Eigenaar Ali O. is transporteur en gekend voor drugsdelicten.