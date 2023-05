Wielercriterium in Deurnese wijk waar ook Zoetemelk rondjes reed

Nieuw plan voor ruim tweehon­derd woningen in Asten gaat geen Loverbosch 4 heten

ASTEN - Van Wanrooij Projectontwikkeling gaat over enkele jaren 110 woningen bouwen in een nieuw plan op 8,5 hectare aan weerszijden van de Koestraat in Asten. Maar eerst komen er nog 66 woningen bij in het plan Loverbosch 3.