261 boetes op illegale Rave-party in Deventer kelder: ME veegt pand leeg en vindt 20 verstopte jongeren

Overvolle kerkschool in Deventer wil uitbreiden met nieuwbouw en lokalen in voormalige pastorie

4 juni De nieuwe school voor middelbaar onderwijs die vorig jaar in Deventer in de Heilig Hartkerk is begonnen, heeft haar uitbreidingsplannen klaar. De school wil een nieuw gedeelte bouwen aan de zijkant van de kerk, die een gemeentelijk monument is. In de voormalige pastorie komen zeven lokalen. De ingang van de school verhuist van de Zwolseweg naar de Kerkstraat (zijstraat).