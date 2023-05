Aanrijding: hinder voor treinreizigers tussen Deventer en Almelo en Zwolle en Almelo

Hogere prijzen? Nadja (52) weigert haar principes op te geven: ‘Dat ik ervaren kok ben, helpt daarbij zeker’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk – lees voordelig – boodschappen doen? Nadja van den Berg (52) kijkt liever naar de lange termijn. ,,Wat ik koop, doe ik zo lokaal mogelijk. En de rest probeer ik zelf te verbouwen.”