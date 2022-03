ABS duwt Turkse Kracht met zevenklapper verder in de problemen; zelfs met een veldspeler op doel raakt Raalte niet van streek bij SV Zwolle

3e klasse D

ABS duwde degradatiekandidaat Turkse Kracht met een zevenklapper dieper in de problemen (7-0). Met name na rust scoorde de thuisploeg er lustig op los met vijf treffers, waarbij ABS-aanvaller Yannick Duteweert zijn hattrick compleet maakte. Door de riante zege vergrootte middenmoter ABS de voorsprong op de nacompetitiestreep naar liefst tien punten. Turkse Kracht zakte naar de voorlaatste 13e stek. ,,We mogen niet meer naar onderen kijken. Het is nu de kunst om de komende weken door te komen, waarin we een zwaar programma hebben. Als we er dan nog goed voorstaan, moeten we misschien gaan denken aan het linker rijtje. Je moet als club doelstellingen houden”, aldus de zeer tevreden ABS-trainer Hans van der Hoop.