Actie tegen lelijke winkelpuien in Deventer binnenstad: ‘Prachtige gevel, maar die winkel...’

Schalkhaar voelt zich overvallen over extra opvang op AZC-ter­rein: ‘Handelen roept geen vertrouwen op’

Omwonenden van het AZC in Schalkhaar voelen zich ‘volledig overvallen’ door het nieuws dat Deventer op het terrein nog eens 150 mensen gaat huisvesten. Terwijl bij ontwikkelingen de gemeente daar vooraf over zou overleggen. Maar: ,,We zetten de hakken niet direct in het zand.’’

19 juli