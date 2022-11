Activist Janny (51) uit Deventer werd opgepakt op Schiphol: ‘Als een boete volgt, gaan we in verzet’

Uniek boekblad keert na ruim 500 jaar terug naar Deventer

De Athenaeumbibliotheek Deventer heeft een blad uit een antifonarium uit de Lebuinuskerk aangekocht. De aankoop is bijzonder, want er zijn nauwelijks boeken uit de Lebuinuskerk bewaard gebleven van voor de Reformatie. Daarnaast zijn er in Deventer tot nu toe helemaal geen boeken of bladen uit de Lebuinuskerk.

4 november