Alleenstaande vader en ondernemer Stan is scherp op de kosten: ‘Ik koop aanbiedingen groot in’

Van veld vol maïs naar park vol panelen: deze Bathmense boerenfami­lie opent me­ga-zonnepark

Het had flink wat voeten in de aarde. Maar het zonnepark van de familie Brilman is af. 11 hectare vol zonnepanelen, aan de rand van Bathmen. Daarmee is het veruit het grootste park van de gemeente Deventer. ,,Boeren hadden geen interesse in de grond.’’

25 juli