Álles van failliet Deventer Restaurant Vrijdag wordt geveild: van speelparadijs tot slushpuppy-machine

MET VIDEO Jonge priester (30) voor het eerst in volle kerk na corona-epidemie: ‘En dan ben ik nog dyslec­tisch ook!’

Voor de katholieke kerk is Pasen één van de belangrijkste vieringen van het jaar. Voor de jonge priester Gauthier de Bekker (30) van de Lebuïnus Parochie in Deventer en omstreken is het dit jaar extra bijzonder: het wordt zijn eerste viering na zijn priesterwijding in 2020, voor hopelijk een volle kerk. Corona-maatregelen gooiden daarvoor roet in het eten.

16 april