Annette (43) verlaat bijzondere boerderij aan de IJssel bij Deventer: ‘De eerste keer dacht ik: ik ga failliet’

Gouden zakhorloge van Etty Hillesums vader keert terug in Deventer: tastbaar object uit de oorlog

Voor het schrijven van een biografie zoekt een auteur vooral informatie en verhaal. Soms stuit zo’n schrijver op meer. Zo ook Judith Koelemeijer. Zij werkt aan een biografie over de Joodse Etty Hillesum uit Deventer. In het onderzoek naar haar leven stuitte Koelemeijer op een gouden zakhorloge. Het horloge is nu overhandigd aan het Etty Hillesum Centrum in Deventer.

28 april