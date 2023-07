Appartement in Deventer brandt volledig uit, 16 woningen ontruimd

met video Politie tast nog in het duister over schietinci­dent in Deventer, lange zoektocht naar kogel

Hoewel de politie gisterenmiddag na een schietincident een bewoner van een appartemencomplex in de Rivierenwijk in Deventer oppakte, tast zij nog in het duister over wat er precies is voorgevallen. Tot laat in de avond is zondag bij het complex aan de Deltalaan onder meer gezocht naar een kogel.