Asbest vrijgekomen bij schuurbrand in Deventer woonwijk

Speelgoed, of een wapen? Politie neemt geen risico en pakt spullen van 13-jarige jongen in Bathmen af

Voor de een is het speelgoed, maar een ander kan het maar zo voor een wapen aanzien. En dan kunnen zaken ongewild uit de hand lopen. Voor de politie in Deventer was dat de reden om in Bathmen een aantal ingetapete voorwerpen in beslag te nemen.

1 april