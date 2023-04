Asbestdaken in Deventer na lange lijdensweg eindelijk vervangen: ‘Was best emotioneel toen ik leidekkers hoorde timmeren’

Tweede klasse Witkampers kust zichzelf door wonderlij­ke wederop­stan­ding tegen AZC weer wakker

Toen AZC vijf minuten voor tijd via invaller Necati Taskoparan op 2-1 kwam, leek dat de doodsteek voor opponent Witkampers. Door een wonder van een ontknoping, waarin de Larense tweedeklasser liefst drie keer scoorde, kuste de laagvlieger zichzelf wakker in de degradatiestrijd.