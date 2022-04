Ateliers Deventer kunstenaars definitief tegen de vlakte: ‘Je ziet dat het soms schuurt’

video Attractie-eigenaren kijken uit naar kermis zonder maatrege­len: ‘Eindelijk mogen we weer los’

Geen dranghekken of andere maatregelen meer voor de kermisexploitanten op het evenemententerrein in Deventer. De paaskermis is voor hen een van de eerste evenementen waar ze weer ‘volle bak’ mogen. Dat zorgt voor veel enthousiasme, maar ook voor zorgen.

6 april