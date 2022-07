Auto botst op vrachtwagen op A1 bij Bathmen: passagier gewond

Festival Old Dèventer staat dit jaar in teken van afscheid

Het gratis toegankelijke Festival Old Dèventer werpt zijn schaduw vooruit. Het openluchtfestival is op woensdag 31 augustus in het Worpplantsoen. Het is de negende editie van dit evenement voor thuiswonende of in een tehuis wonende senioren. Vanaf 13.00 uur gaat het terrein open.

28 juli