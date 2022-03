Auto met gezin beschoten op A1 in de buurt van Deventer: één slachtoffer, twee aanhoudingen

Deventena­ren gooien hun leefstijl drastisch om in nieuw tv-programma: blijft Tony (41) veroor­deeld tot zijn scootmo­biel?

Vier bewoners van de Deventer wijk Voorstad zijn een half jaar gevolgd voor het nieuwe tv-programma van Antoinette Hertsenberg 'Beter!’. In een gemiddelde volkswijk hebben mensen vaak 14 gezonde jaren minder dan in andere wijken. Hoe ingewikkeld is het om dat te veranderen?

