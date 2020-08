Auto rijdt in op groepje jongeren bij industrieterrein Deventer

video Nathan (41) kreeg een hittebe­roer­te: ‘Ik werd bijna groen en m’n hoofd stond helemaal scheef’

23 augustus Holtenaar Nathan de Jong (41) kreeg in de zomer van 2016 een hitteberoerte tijdens de triatlon in zijn woonplaats. Die overleefde hij ternauwernood. De vitale sportman veranderde daarna wél plotsklaps in een wrak. Hij belandde in ‘een hel’, takelde af en werd eind 2017 afgekeurd. Inmiddels gaat het beter met hem. Hij heeft eindelijk genoeg energie om zijn verhaal te doen.