Auto rijdt in op terras in Deventer: meerdere gewonden

Ik vraag niet om een woning, maar om een toekomst’

19 oktober Zwerfjongeren belanden door financiële of verslavingsproblemen nogal eens in de crisisopvang, maar die versterkt de neerwaartse spiraal alleen maar, betoogt de Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN). Dat het ook anders kan, bewijst Humanitas, die jongeren in de problemen onderdak biedt in ruil voor ‘werk’ in het woonzorgcentrum in Deventer. ,,Ik vroeg niet om een woning, maar om een leven. Dat krijg ik hier terug.”