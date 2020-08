Auto rijdt snoeihard in op jongeren in Deventer, 2 gewonden: ‘De scooters vlogen door de lucht, niet normaal’

updateEen Kia is zaterdagavond ingereden op jongeren in Deventer en raakte daarbij in volle snelheid een BMW. Daarbij raakten twee meisjes gewond. Scooters vlogen door de lucht bij de aanrijding op het donkere industrieterrein A1 langs de snelweg. De politie heeft urenlang onderzoek gedaan.

Tientallen jongeren staan, anderhalf uur nadat de auto inreed op de BMW van hun vriend, nog nauwelijks bekomen van de schrik achter het afzetlint. De politie doet nauwgezet onderzoek. De remsporen op de weg zijn kort. De voorkant van zowel de witte Kia, waarmee de veroorzaker reed, als de BMW zijn helemaal in elkaar gedrukt. De klap moet enorm geweest zijn.

Steeds meer jongeren komen aanrijden. Overal vandaan. Ze vertellen elkaar wat ze weten en gezien hebben. ,,We waren bij elkaar zoals vaker’’, vertelt een van hen. Ze willen niet met naam in de krant. Wat ze op het donkere industrieterrein deden? Hij fronst. ,,Gewoon. We houden van scooters. En van auto's. We zoeken elke keer een andere plek.’’

De witte auto was eerder al eens met een slakkengang langsgekomen, weten de jongens. Vanuit de richting van de Sligro, richting de in aanbouw zijnde Van der Valk. ,,Ik stond met mijn rug naar Van der Valk. Daar kwam de auto vandaan. Hij ging zo hard. Hij reed wel tachtig denk ik. En ramde volledig de BMW. Het meisje dat op de bijrijdersstoel zat, raakte gewond. De jongen van wie de auto is, kon net aan de kant springen. Een andere meid raakte gewond door een scooter. De scooters vlogen door de lucht. Niet normaal.’’

Ze zijn verbijsterd. Ze kunnen nauwelijks bevatten wat er gebeurd is. ,,Er zat een man in de witte auto. Hij sprak geen Nederlands. Hij kwam er uit, ging er weer in, en wilde er toen vandoor. Ik hoorde de startmotor gaan. Toen hebben we hem tegengehouden. Ik denk dat hij onder invloed van iets was’’, zegt een van de jongens.

Volledig scherm De BMW is vol geraakt door de Kia. © News United/Rens Hulman

Onderzoek

Politie en ambulances kwamen snel. ,,Ik denk dat het meevalt met de meiden. Ze hebben echt geluk gehad, hopen we.’’ De groep staat achter het lint en kijkt toe hoe de politie strepen op de weg zet: remsporen opmeet, de situatie schetst. Al zouden de jongeren weg willen: ze kunnen niet. Een Citroën staat als wonder volledig ongedeerd net voor de BMW en Kia. En verschillende brommers en scooters staan achter het lint. Die mogen pas mee als het onderzoek klaar is.

Maar aan weggaan denken ze ook niet. Iedere flinter informatie willen ze zien en delen met elkaar. ,,Want we kennen die man echt niet. We begrijpen er echt helemaal niks van.’’

Volgens de politie is er hoogstwaarschijnlijk geen sprake van ‘zomaar een ongeval’. Het zou om een bewuste actie gaan. De bestuurder is aangehouden.