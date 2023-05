Auto tientallen meters ‘meegesleurd’ door vrachtwagen op A1 bij Deventer

Werd jongen van 10 bewuste­loos geslagen door de 60-jarige G. Rijssen? Onderzoek moet uitwijzen of hij de dader is.

Een jongen van 10 zou op 19 september vorig jaar bewusteloos geslagen zijn in Rijssen. De vermoedelijke dader is de 60-jarige plaatsgenoot Saeid G. Wat er precies gebeurde, is niet duidelijk. Dat moeten verhoorspecialisten achterhalen. Dat bepaalt de Almelose rechtbank.