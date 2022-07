Auto vat plotseling vlam: BMW op weg naar Almelo brandt uit op A1 bij Bathmen

MET VIDEO Overlast feestende jongeren op landtong Deventer? Jammer dan voor wandelaars: omlopen!

’s Avonds via de Deventer spoorbrug een fijne wandeling maken over de landtong de IJssel? Dan moet je deze zomer mogelijk een aardig eindje omlopen. Zodra de klachten over feestvierende jongeren op de landtong toenemen, wordt de looptrap op de spoorbrug afgesloten met een nieuw hek.

16 juli