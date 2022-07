Automobilist belandt in droogstaande sloot langs A1 bij Twello

Agressie, intimida­tie en politie in de zaak, noodkreet Deventer horecaman: ‘Hou elke dag m'n hart vast’

Het bizarste incident? Misschien wel een man, die zich ongemerkt verstopt in de kelder van zijn volle tapaszaak. Ineens komt de politie binnen, met zaklantaarns op zoek naar de verdachte. Sinds Cihan Bulut van Cava Andalusië de opvang voor daklozen als buren heeft, is er elke dag wat. Een noodkreet over agressie, scheldpartijen, wildplassen, vernielingen en politie bij hem voor de deur in de Polstraat. „Het kost ons gewoon bezoekers, we zijn er klaar mee.”

7 juli