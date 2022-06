Auto’s gaan er uit in populaire straatjes Deventer binnenstad: ‘We gaan kijken hoe het gaat’

Van mooi groen naar buurttuin vol onkruid in Deventer: ‘Had liever parkeer­plek­ken gezien’

Een nieuwe tuin in plaats van huizen en tegels in de Gerard ter Borchbuurt? Goed nieuws zou je zeggen. Maar binnen een paar maanden lijkt het alsof het stukje groen in het Deventer wijkje er verloren bij ligt. Fruitboompjes zijn verdord, distels ploppen op. Naaste omwonenden zijn niet blij. ,,Ik had liever extra parkeerplekken gezien.’’

24 mei