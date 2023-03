Ballen in plaats van een spelersbus bij opkrabbelend UD: ‘We moeten bouwen en dat begint onderaan’

Swim to Fight Cancer Stedendrie­hoek 2023 nog niet zeker door tekort aan vrijwilli­gers

Na een paar jaar geen Swim to Fight Cancer is de organisatie van plan om dit jaar weer in te zetten op een nieuwe editie van het evenement voor goede doelen. Zondag 10 september, dan moet het gaan gebeuren. In het water van recreatiegebied Bussloo. Maar het evenement wankelt.