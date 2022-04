Bathmense Oranjevereniging gooit het over een andere boeg na enquête: ‘Grootste wens was een braderie’

Ben uit Deventer verzamelt ‘alles’ van de Oranjes voor zijn mi­ni-museum: ‘Ik droom er ’s nachts soms van’

In zijn Mini Oranje Museum in Deventer is iedereen welkom, maar stiekem droomt Ben van Someren (65) van het ‘allerhoogste’ koninklijke bezoek. Willem-Alexander heeft hij al een keer uitgenodigd. ,,Hij zou hier in Deventer op werkbezoek gaan. Ik kreeg een heel vriendelijke brief terug van het kabinet van de Koning dat er helaas geen ruimte was in het programma. Ik hoop dat het er nog een keer van komt. Dat zou een kroon op het werk zijn.’’

