BBB-Kamerlid Caroline van der Plas zei meteen ‘ja’ tegen Slimste Mens: ‘Het kan wel mijn imago vernietigen’

Verbouwing ‘rommelige’ entree Deventer centrum is vertraagd, maar bloemen fleuren de boel op

23 juni Het duurt nog even voordat de Smidsgang in Deventer een ander gezicht krijgt. De opfrissing van de stadsentree tussen de Centrumgarage en de Korte Bisschopstraat is vertraagd. Nu de winkels en horeca na een lange lockdown weer open zijn, gaan er dagelijks duizenden mensen doorheen. De gemeente wil ondernemers daarom nu niet in de weg zitten.