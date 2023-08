Bé Bos is als eerste 80 jaar lid van Diepenveense Sportclub: ‘Speciaal speldje’

Eigenaren zonnepar­ken nemen maatrege­len tegen koperdie­ven: ‘Als ze terugkomen hebben ze politie in hun nek’

Dieven weten zonneparken steeds vaker te vinden. Koper is in trek, maar panelen zijn ook niet veilig. Eigenaren van parken in Eerbeek, Bathmen en Raalte zijn bezorgd. Stuk voor stuk hebben ze de beveiliging opgeschroefd. ,,Als dieven ergens een nachtje onverstoord kunnen werken, komen ze na één, twee of drie dagen weer terug.’’