Be Quick Zutphen heeft stijgende lijn te pakken, Helios neemt koppositie over van Blauw Wit ‘66

Man wil ex uit zíjn woning in Colmschate, zij claimt huurder te zijn: ‘Ineens stond huis op Markt­plaats’

Een man, een vrouw en een woning aan Banekaterveld in Colmschate. De vrouw woont er met haar kinderen en zegt dat ze het huis rechtmatig huurt van de man. De man is eigenaar van het huis en wil er zelf wonen. Volgens hem is zij er blijven wonen nadat hun kortstondige relatie op de klippen liep en wil ze nu niet weg. De rechter moet nu oordelen wie er in het huis mag wonen.

2 februari