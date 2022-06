Beleggers failliet vastgoedfonds uit Deventer kunnen mogelijk deel geld terugkrijgen na verkoop panden

Verhalen en vertellers gezocht voor voorstel­ling over Deventer wijk Zandweerd

Kunstcircuit Sociaal domein Deventer heeft het project ‘Binnenkunst – Buitenkunst’ gelanceerd. Met het project worden verbindingen gelegd tussen bewoners uit de wijk Zandweerd, het onderwijs en de verhalen die leven in de wijk. Het eindresultaat is te zien in een voorstelling.

8 juni