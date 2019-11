Beste brood van Nederland is gewoon te koop in Deventer en Bathmen

Het waren maar zeven categorieën die meetellen voor de Kampioensbokaal, zegt bakker Vincent Nollen lachend. ,,Maar we deden mee in 21 categorieën’’, blikt Nollen terug. ,,Een hele voorbereiding. Het loont wel. In 16 categorieën zijn we in de prijzen gevallen. Ook met bijvoorbeeld de bonbons. Hier ben je weken druk mee, maar het brood is natuurlijk dagvers.”