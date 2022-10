Bestelbus botst op graafmachine bij spoorwegovergang in Deventer: twee mensen lichtgewond

Krijgt pickleball voet aan de grond in Deventer? ‘We hopen dat het balletje gaat rollen’

Badminton, tafeltennis en gewoon tennis, maar dan door elkaar. Dát is pickleball, een stokoude Amerikaanse sport uit de jaren 50 die nu ook in Deventer voet aan de grond krijgt. Robert van der Veen en Jan Havekes proberen de balsport aan de man te brengen. ,,Het staat nog in de kinderschoenen, maar we merken dat er steeds meer animo is.”

18 oktober