Bestelbus botst tegen graafmachine op overweg in Deventer: twee mensen lichtgewond

Hoe het ongeluk precies gebeurd is wordt onderzocht. De machinist was op het moment van het ongeluk, zo rond 23.15 uur, bezig met werkzaamheden. Vanwege vernieuwing van het spoor rondom het station in Deventer reden er op het traject geen treinen. De Ceintuurbaan is wel tijdelijk afgesloten geweest vanwege het incident. De bestelbus is later afgesleept.