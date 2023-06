Bewolkt weer in Deventer vanmiddag en vanavond

Heleen Eshuis creëert voedselbos in Voorst: ‘Effectief tegen klimaatver­an­de­ring én gestegen prijzen in de supermarkt’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Heleen Eshuis is initiator van Bosnodig, een voedselbos in Voorst. ,,Door zelf lokaal voedsel te produceren, helpen we de natuur en omzeilen we -deels- de dure supermarkt.”