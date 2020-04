Bewoners overvallen en vastgebonden door ‘politieagenten’ in woonboerderij bij Deventer

VIDEOVier bewoners van een woonboerderij in het Overijsselse Schalkhaar zijn vanochtend overvallen en vastgebonden door ‘nepagenten’. Dat bevestigt de politie. De vier daders waren gehuld in op ‘politie-uniform gelijkende kleding’.

Er raakte niemand gewond bij de overval. Volgens de politie gingen de overvallers er met een kleine buit vandoor. De betreffende woning ligt in het buitengebied van de gemeente Deventer, aan een doodlopende weg waar slechts één andere woning staat. Een van de bewoners gaf vanochtend aan niet te willen reageren op vragen van de media en met rust gelaten te willen worden.

Het gaat om een voormalige boerderij die opgedeeld is in twee woongedeeltes, in beide woningen zijn de overvallers binnen geweest. In totaal werden vier inwoners vastgebonden. Bij de overval vanochtend rond 3.30 uur is gedreigd met een wapen. Het gaat volgens de politie om drie mannen met een lichtgetinte huidskleur en één met een donkergetinte huidskleur.

Opmerkelijk is dat de bewoners volgens de politie extra schrokken, omdat de daders gekleed waren in politie-uniformen of kleding die daar heel erg op leek.

Vreemd

Een buurman geeft aan 'niks’ meegekregen te hebben van de overval en nauwelijks contact te hebben met zijn buren. In een van de woongedeeltes woont een man alleen volgens hem, in de andere Poolse arbeidsmigranten. Dat bevestigt teamchef Gert Telman van de politie IJsselland, die spreekt over een 'vreemde overval'.

De woning werd ooit aangekocht door de gemeente Deventer, voor een industrieterrein dat er nooit kwam. Sinds anderhalf jaar is de woning antikraak in bruikleen. Telman: ,,We zijn nog volop bezig met onderzoek, maar ik vind het een vreemde overval. Je mag veronderstellen dat in antikraakwoningen vaak mensen wonen die niet tot de elite van Nederland behoren.”

Knevelen

Doordat de inwoners gekneveld zijn, kwam de melding van de overval bij de politie later binnen. ,,Ik denk dat het vastbinden van invloed is geweest op het tijdstip dat de melding binnenkwam.” Daardoor hadden de daders mogelijk meer tijd om te ontkomen.



In 2016 werd er een hennepkwekerij opgerold in het betreffende pand. De huidige bewoners hebben daar niets mee te maken. De bewoners die er toen woonden zijn inmiddels vertrokken. Telman: ,,We zijn natuurlijk heel benieuwd wie dit gedaan heeft. Hopelijk meldt zich iemand die iets heeft gezien.”