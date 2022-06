Bewoners van woonboerderij in Deventer vangen bot bij Raad van State, woningbouw gaat door

COC Deventer viert 50 jaar roze aan de IJssel: ‘Vergane glorie? Zeker niet, maar missen wel jongeren’

8 maart 1972 is de dag waarop COC Deventer - toen nog Werkgroep Stedendriehoek - is opgericht. Ruim vijftig jaar, een hoop tolerantie en de legalisatie van het homohuwelijk verder vieren zo’n 200 leden van de LHBTQI+-gemeenschap in de regio Deventer het jubileum van ‘hun’ COC. Een grote opkomst, al is het leeuwendeel van de bezoekers wel 40-plusser. ,,We zijn nog springlevend, maar wat meer jongeren zou wel mogen.”

13 juni