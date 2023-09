Uittip: Bezoek de Lebuinuskerk

met video Scooterrij­der geschept door auto op ‘onveilige’ oversteek­plaats in Bathmen

Een scooterrijder is vanavond gewond geraakt in Bathmen. De bestuurder wilde de Holterweg oversteken toen zij in botsing kwam met een auto. De oversteekplaats is al langer toneel van ongelukken en zou volgens de provincie niet voldoen aan de regels.