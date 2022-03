Bij Zutphen is het pover in de punt van de aanval; Twente profiteert

Hardwerken­de Davey Mooren helpt Diepenveen naast Colmschate

In Diepenveen waren zondagmiddag alle ingrediënten aanwezig voor een mooie voetbalmiddag. Een stralend zonnetje, veel publiek langs de kant en op het terras en twee fanatieke teams. In een spektakelstuk zorgde Diepenveen-speler Davey Mooren met twee goals dat het duel tegen SV Colmschate niet verloren ging. Hij was de man of the match en de held van de dag. Hoe anders was de situatie een paar maanden geleden, toen de linksbuiten kort uit het elftal werd gezet?

18:34