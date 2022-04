Bijna drie miljoen kippen afgemaakt door vogelgriep: wanneer zijn de eieren op?

De vogelgriep duurt nu al zo lang. We moeten nu toch wel iets gaan merken als consument?

Pluimvee-econoom aan de Wageningenuniversiteit Peter van Horne: ,,Daar ga ik even over nadenken. Want dat je iets merkt is zo. Maar is het de vogelgriep, het staartje corona, of de oorlog in Oekraïne dat er voor zorgt dat je wat merkt?”