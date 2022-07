Binnenkort zie je overal lachende mensen in Deventer: ‘We juichen, klappen of giechelen als kaboutertjes’

Sinds een jaar geeft Ilona Bloeme lachcursussen. “Je hoeft niet echt te lachen om het stofje endorfine vrij te maken. Daarvoor kun je je lichaam een beetje foppen”, legt ze uit. “We beginnen laagdrempelig door enkel lachgeluiden te maken: ‘ha ha‘, ‘ho ho‘ en ‘hi hi‘. Daarna breiden we dat uit, denk aan klappen en juichen met onze armen omhoog of we giechelen als een klein kaboutertje. Het is eigenlijk heel moeilijk uit te leggen hoe het werkt, daarvoor moet je het echt ervaren”, aldus Ilona. “Met de oefeningen halen we de speelsheid van volwassenen weer een beetje naar boven. Lachen is gezond, zeker in de buitenlucht.”