Blijvende zorgen over schadelijke uitstoot Deventer asfaltcentrale: ‘We worden gesust’

‘Buurman’ mag kamers Deventer nieuwbouw­huis verhuren, tot frustratie van buurt: ‘Dit hoort hier niet thuis’

Nog voor iedereen goed en wel gesetteld is in hun woning in de Deventer nieuwbouwbuurt Snippen aan de Dijk, trekken de nieuwe buren met elkaar ten strijde. Inzet: de kamerverhuurvergunning, die is afgegeven voor een van de nieuwbouwwoningen aan de rand van de Rivierenwijk, moet van tafel. ,,Dit zal tot onrust en woede leiden.’’

14 september