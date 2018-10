Boek historica uit handel na miskleun met ‘speech’ Balkenende

Politie gaat uit van zwaar vuurwerk bij explosie Raambuurt Deventer, nog geen aanhoudin­gen

15:09 De politie gaat er vanuit dat bij de aanslag op een woning in de Raambuurt van Deventer donderdagnacht zwaar illegaal vuurwerk is gebruikt. Ondanks sterke vermoedens van het slachtoffer over de dader, is er nog niemand aangehouden voor de explosie.