BoerBurgerBeweging ziet enorme groei na stikstofplannen: ‘Door absurd beleid’

Explosieve groei

Om nou te zeggen dat die ledengroei alleen door de gepresenteerde stikstofplannen komt, gaat de voorzitter wat te ver: ,,Het komt ook door de goede optredens van Caroline (van der Plas, partijleider, red.). We hadden al een gestage groei, maar die is nu explosief geworden. We zijn als partij aan het bouwen en we zijn er blij mee dat er steeds meer mensen zijn die ons actief of zichtbaar steunen.”