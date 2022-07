Boeren blokkeren toegang industrieterrein Deventer met hooibalen: rand van gebied noodverordening

Tientallen boeren blokkeren sinds 20.00 uur met trekkers en hooibalen de Maagdenburgstraat in Deventer-Oost. Industrieterrein Handelspark De Weteringen is niet toegankelijk voor vrachtwagens. Het is op de rand van het gebied waar een noodverordening van kracht is.

De actievoerders plaatsten vanavond eerst hooibalen op de Siemelinksweg, de verbindingsroute met op- en afrit van de A1. Na enkele minuten werd die blokkade opgeheven en enkele meters verplaatst naar de Maagdenburgstraat. Daarachter ligt een industrieterrein met onder meer het distributiecentrum van de Coop.

De blokkade is op het grensgebied van de noodverordening die sinds dinsdag in Deventer van kracht is. Daarin staat expliciet dat de Maagdenburgstraat niet geblokt mag worden vanwege het industrieterrein dat erachter ligt. Dat is nu toch gebeurd. Auto’s kunnen zigzaggend het terrein af. Erop lukt in principe is niet.

Verschuiven

Een vrachtwagenchauffeur was zo moedig om een paar hooibalen te verschuiven waarna hij er ook zigzaggend er door kon. De boeren wierpen vervolgens extra blokkades op om een sluiproute onmogelijk te maken. Dat leek te werken. Twee vrachtwagens stonden lange tijd stil omdat ze het industrieterrein niet op kunnen.

Een trucker van de Coop probeerde even voor 21.30 uur alsnog het industrieterrein op te rijden over de middenheuvel. Daar stonden immers geen hooibalen. Dat lukte, maar niet zonder gevolgen. De zijkant van de vrachtwagen raakte beschadigd, onder meer aan de spatkappen.

Vuurton

De Siemelinksweg is niet meer geblokkeerd door hooibalen, maar aan beide kanten is één rijbaan bezet door in totaal zo'n 35 trekkers. Auto’s kunnen er daar dus wel langs. In de middenberm staat een vuurton en een koeltrailer met daaromheen pakweg 40 actievoerders.

Er zijn twee politieauto’s op de actie afgekomen. Agenten houden vooralsnog een oogje in het zeil. Met de noodverordening kan de politie ingrijpen om de blokkades op te heffen, indien boeren niet uit zichzelf vertrekken.

Maandag was er ook al een grote boerenactie in Deventer. De distributiecentra van de Aldi, Coop en Sligro werden toen bijna de hele dag geblokkeerd. Ondanks de oproep van burgemeester Ron König om de blokkades om 20.00 uur op te heffen, bleven de trekkers daar tot ver in de avond staan.