Boete voor baasjes die hond laten loslopen? ‘In het uiterste geval betaal je dan honderd euro’

Van der Plas (BBB) draaide als stagiaire mee in ziekenhuis: ‘Als hij maar geen alvlees­klier­kan­ker heeft, dacht ik’

BBB-kamerlid Caroline van der Plas is één van de vier deelnemers van het SBS-programma BN’er in het ziekenhuis: leren van de helden. Ze heeft wekenlang meegedraaid op de afdelingen in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en dat bleek een zware beproeving.

10 april