Boeteregen voor snelheidsduivels op de A1: 'Leek wel een racebaan’

Tijdens een snelheidscontrole werden twintig ‘coureurs’ in vier uur tijd op de bon geslingerd. De meeste overtreders reden 40 tot 50 kilometer per uur te hard. Een tweetal automobilisten had de vaart er flink in zitten en klokte een snelheid van zo’n 200 kilometer per uur.

Wedstrijd op de weg

Een snelheidsmaniak scheurde in hoog tempo bijna alle andere weggebruikers voorbij. Toen de bestuurder in zijn spiegel zag dat hij niet de enige was die het gaspedaal wist te vinden, besloot hij er een wedstrijdje van te maken.

Binnen de kortste keren scheurde de man met 200 kilometer per uur over het wegdek. Dat had hij beter niet kunnen doen. De race werd namelijk gewonnen door zijn achtervolger: een agent in burgerauto. ,,De man werd aan de kant van de weg gezet en is zijn rijbewijs voorlopig kwijt”, aldus Marc Woortmeijer van politieteam Verkeer Oost-Nederland.

Twee rijbewijzen kwijt

Ook een onervaren bestuurder tikte de 200 kilometer per uur aan. ,,Dat betekent dat hij een punt op zijn beginnersrijbewijs krijgt. Begaat hij binnen vijf jaar nóg een verkeersovertreding, dan wordt zijn rijbewijs geschorst en zal het CBR de rijvaardigheid onderzoeken”, legt Woortmeijer uit.

Maar daarmee was de zaak niet afgedaan. ,,De jongeman had twee rijbewijzen bij zich”, vertelt Woortmeijer. De twee roze pasjes waren nagenoeg identiek, op het nummer na. ,,Hij verloor zijn rijbewijs, deed aangifte en vroeg een nieuwe aan. Daarna vond de jongen zijn ‘oude’ pas terug, maar hij heeft ‘m niet ingeleverd.” Beide exemplaren liggen inmiddels veilig op het politiebureau.

Bekend traject

Tijdens de controle werden meerdere hardrijders aan de kant gezet. Maar waar de een probleemloos de boete accepteerde, schoot de ander in de verdediging. Vele excuses kwamen voorbij. ,,Zo beweerde een verontwaardigde bestuurder écht niet te weten dat hij ‘maar’ 100 kilometer per uur mocht rijden.”

Quote Mensen hebben het idee dat het geen probleem is om wat harder te rijden, maar dat maakt het nóg gevaarlij­ker Marc Woortmeijer, Politie Team Verkeer Oost-Nederland

Het is geen toeval dat de politie juist op dit deel van de A1 controleerde. ,,Het traject staat erom bekend dat er veel mensen te hard rijden”, vertelt Woortmeijer. ,,Op een bepaalde manier is het ook ‘uitnodigend’: op veel plekken is de snelweg drie of vier rijstroken breed. Het is ruimtelijk en overzichtelijk, waardoor mensen het idee hebben dat het geen probleem is om wat harder te rijden. Dat maakt het des te gevaarlijker.”

