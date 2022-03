Bomen kappen of niet? Onrust op Diepenveens volkstuintjescomplex: ‘Zou jammer zijn’

Oorzaak au­to-ongeluk waarbij 17-jarige Emir uit Deventer overleed nog onbekend; bestuurder niet onder invloed

Op de Nico Bolkesteinlaan kwam in de nacht van 4 op 5 februari een einde aan het leven van de 17-jarige Emir Mutlu uit Deventer. De auto waarin hij zat raakte van de weg en kwam hard tot stilstand tegen een boom. De politie is nog altijd bezig met een onderzoek naar de oorzaak van het dodelijke ongeval. ,,Wel weten we inmiddels dat middelen- en alcoholgebruik door de bestuurder uitgesloten is.’’

8 maart