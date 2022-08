Bon voyage! Zo doe je een dagje Frankrijk in Deventer

St. Maxime

Dit restaurant belooft een vleugje Parijs in het historische Deventer. Of je nu op het gezellige terras gaat zitten, of neerploft aan een van de tafeltjes binnen: het leven is er très bien! Er is net een nieuwe zomerkaart met gerechten uit de Franse en internationale keuken. En ook heel handig: in de zomer kun je ook reserveren voor een plekje op het terras. Amuse toi!