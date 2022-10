Frits (85) uit Deventer stopt met internationaal beroemd minitheater: ‘Het is goed zo’

Gouden tips voor gezond én goedkoop eten zijn in Twello te vinden: ‘Eten is nodig om te overleven’

Door de stijgende prijzen in de supermarkten, is een goede maaltijd op tafel zetten steeds lastiger. De bibliotheek Brummen/Voorst springt daarom in de bres voor inwoners uit de regio Twello. Met een speciaal georganiseerde cursus leren ze mensen om gezond én goedkoop te koken. ,,Deze cursus is niet bedoeld voor mensen met een goed gevulde portemonnee.”

